4 Ağustos Pazar günü hava durumu: Pazar günü hava nasıl olacak?
Sıcaklıkların yurt genelinde artması nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmakta zorlanıyor. Hafta sonu eğlenmek, gezmek isteyen bireyler ‘Pazar günü hava nasıl olacak’ sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre İstanbul’da parçalı bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 4 Ağustos Pazar günü MGM hava durumu
Pazar günü hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ağustos Pazar günü için hava tahmin raporunu yayınladı. Havaların ısınması ile dışarı çıkmakta zorlanan vatandaşlar hava durumunu kontrol etmek istiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Giresun, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Giresun çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Batı ve kuzeybatı, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Giresun çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BALIKESİR 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu
BURSA 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sğanak yağışlı
İSTANBUL 24°C, 28°C
Parçalı bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sğanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, yarın Kuzey Ege'nin iç kesimleri parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık yarın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık yarın parçalı bulutlu
ISPARTA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 22°C, 26°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 21°C, 29°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık