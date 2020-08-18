Pazar ayinlerine Kovid düzenlemesi

Beyoğlu’ndaki Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki pazar ayinine katılanların, geleneklerin aksine ikonaları ve din görevlisinin ellerini öpmesine izin verilmiyor. Cenaze, nikah ve vaftiz törenlerine yalnızca aile yakınlarının katılması istenirken, oturaklar da sosyal mesafeye göre düzenlendi. Kiliseye girişte ateş ölçümü yapılıyor ve eller dezenfekte ediliyor. İçeride ise herkes maske takarak mesafesine dikkat ediyor.