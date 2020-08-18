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18 Ağustos 2020 Salı 00:07 | Son Güncelleme:

Pazar ayinlerine Kovid düzenlemesi

Pazar ayinlerine Kovid düzenlemesi

Koronavirüs nedeniyle diğer ibadethaneler gibi uzunca bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden açılan kiliselerdeki pazar ayinleri de bir dizi tedbir alınarak gerçekleştiriliyor.

Beyoğlu’ndaki Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki pazar ayinine katılanların, geleneklerin aksine ikonaları ve din görevlisinin ellerini öpmesine izin verilmiyor. Cenaze, nikah ve vaftiz törenlerine yalnızca aile yakınlarının katılması istenirken, oturaklar da sosyal mesafeye göre düzenlendi. Kiliseye girişte ateş ölçümü yapılıyor ve eller dezenfekte ediliyor. İçeride ise herkes maske takarak mesafesine dikkat ediyor.

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