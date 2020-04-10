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  3. Paylaşımları ile uyuşturucuya özendiren 12 şüpheli gözaltına alındı

Paylaşımları ile uyuşturucuya özendiren 12 şüpheli gözaltına alındı

Paylaşımları ile uyuşturucuya özendiren 12 şüpheli gözaltına alındı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak operasyonla, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonunda, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yapan 12 kişi tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen şüphelilere yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenlendi. Güroymak ilçesinde saptanan adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları sürüyor.

DHA


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