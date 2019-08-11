Pasaportuna mutlaka bakın

Kurban seçiminde önceliğin hayvanın yaşı olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Ümit Bardakçı, "Büyükbaş hayvanlarda iki yaşını, yani kapağını sökmüş olması. Tabii bunu ağzını açıp diş muayenesiyle de görebilirler" dedi. Dikkat edilmesi gereken bir hususun da hayvanlarda bir uzvun eksik olmaması gerektiğini belirten Bardakçı şöyle konuştu:

BARKODDAN OKUTUN

“Kurbanlık için satışa sunulan her hayvanın kendine özgü bir pasaportu bulunuyor. Bunun üzerinde cinsiyeti, cinsi ve ırkı yazıyor. Bunun yanı sıra pasaportun üzerinde aşıların tam olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca pasaport üzerindeki barkod sayesinde hayvanın tüm bilgilerine cep telefonuna yüklenecek uygulama ile bakmak mümkün."