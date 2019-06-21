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Parkta öldüren ihmal

Parkta öldüren ihmal

Arkadaşlarıyla parkta oynayan Onur Bağlan, elektrik direğindeki kaçak akıma kapılarak hayatını kaybetti. 

İstanbul Eyüpsultan’da önceki akşam evinin önündeki Hüseyin Aksoy Parkı’nda arkadaşlarıyla oynayan Onur Bağlan (12), aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik akımına kapıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Kurtarmak isterken elektrik beni de fırlattı  

Komşu Şadiye İpek, olay anını şöyle anlattı: “Çocuk yüzü koyun yatıyordu. Tutup çekmek istedim ama elektrik beni fırlattı. Ağzından nefes verdi. Mosmor olmuştu. Onur'un gittiğini hissettim ciğerim sızladı.”

Elektrik direğinin çevresinde tahtalarla önlem alındı.

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