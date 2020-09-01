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  3. Park halindeki aracın bagajından bakın ne çıktı!
01 Eylül 2020 Salı 18:44 | Son Güncelleme:

Park halindeki aracın bagajından bakın ne çıktı!

Park halindeki aracın bagajından bakın ne çıktı!
İHA

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından park halindeki bir araçta yapılan aramada tarihi eser görenleri şaşkına çevirdi.

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından park halindeki bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan lahit ele geçirildi.

Olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Susuz beldesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Susuz beldesinde durumundan şüphelenilen park halinde bulunan bir araçta arama yapıldı. Aramada aracın bagajında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen lahit ele geçirildi.

Olayın ardından 2 kişinin gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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