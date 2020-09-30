  • $7,7718
  • 9,1061
  • 471.078
  • 1136.86
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Paris'te kentin her yerinden duyulan büyük bir patlama meydan geldi
30 Eylül 2020 Çarşamba 13:09 | Son Güncelleme:

Paris'te kentin her yerinden duyulan büyük bir patlama meydan geldi

Paris'te kentin her yerinden duyulan büyük bir patlama meydan geldi

Son Dakika Haberleri.. Fransa'nın başkenti Paris'te kentin her yerinden duyulan büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın bir savaş jetinin ses duvarını aşması sonucu ortaya çıktığı belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te kentin her yerinden duyulan büyük bir patlama meydana geldi.

Fransız polisi, Paris'te duyulan şiddetli patlama sesinin, bir savaş uçağının ses duvarını aşmasından kaynaklandığını açıkladı 

<p>Nar ekşisi salatalardan yemeklere ve mezelere kadar birçok çeşitte kullanılıyor. Peki, nar ekşisi

Nar ekşisi nasıl yapılır?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Reyhanlı Barajı'nda kuş türü sayısı 129'a yükseldi

Söğüt dallarından yaptığı kovanlarda organik bal üretiyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.