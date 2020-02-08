Paris'te her yıl düzenlenen ve 200'den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi hangisini tedarik eder?

Paris'te her yıl düzenlenen ve 200'den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi, Fransa Cumhurbaşkanı'na bir yıl boyunca hangisini tedarik eder? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. İşte 8 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…

A: Baget

B: Kruvasan

C: Makaron

D: Ekler

Doğru cevap: A Baget