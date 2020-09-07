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  3. Para dolu çantayı alarak kaçtı: Ankara'da 4,5 milyon liralık hırsızlık
07 Eylül 2020 Pazartesi 17:13 | Son Güncelleme:

Para dolu çantayı alarak kaçtı: Ankara'da 4,5 milyon liralık hırsızlık

Para dolu çantayı alarak kaçtı: Ankara'da 4,5 milyon liralık hırsızlık
AA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lira çalarak kayıplara karıştı.

Ankara'da özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen A.Ö. isimli şahıs, banka nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçtı.

AA'da yer alan habere göre, güvenlik görevlisi Ayhan B, birlikte çalıştığı görevli A.Ö. ile özel bir bankanın Vatan Caddesi'ndeki şubesine geldi.

A.Ö'yü şubeye bırakan Ayhan B, bir işi olduğunu belirterek, kısa sürede döneceğini söyledi.

Bir süre sonra nakil aracının park edilen yerde olmadığını gören ve Ayhan B'nin dönmemesi üzerine şüphelenen A.Ö, şirketi arayarak yetkililere durumu bildirdi.

Yapılan incelemede, aracın aynı cadde üzerindeki başka bir bankanın önünde olduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa süreli incelemenin ardından banka nakil aracınının terk edildiğini tespit etti.

Para dolu çantanın da araç içerisinde bulunmaması üzerine araştırma başlatan ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda zanlının para dolu çantayla ağabeyi Selahattin B'ye ait 06 JV 629 plakalı araca binerek, olay yerinden ayrıldığını belirledi.

A.Ö'nün ifadesine başvuran ekipler, Ayhan B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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