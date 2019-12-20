Tören bitti kadına şiddet başladı! Herkes oradaydı...

Şişli Belediyesinin önünde düzenlenen tören öncesinde platforma çıkarak pankart açmak isteyen bir kadına güvenlik görevlileri çok sert müdahale etti.

Karga tulumba etkisiz hale getirilen kadının Canan Kaftancıoğlu’nu protesto etmek istediği öğrenildi. Kadının pankartında “Canan Hanım Mahir’e verdiğiniz sözü tutun” yazdığı görüldü. Her fırsatta ‘Kadına şiddet’ vurgusu yapan CHP’lilerin bu hareketi tepki, müdahale sırasında Selda Bağcan’ın “Adaletin bu mu dünya” şarkısı çalması ise dikkat çekti.

(DHA)