'Panik yok, tedbir var'

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü dezenfekte ve hijyen çalışmalarına devam ediyor. Salgının etkisini gösterdiği ilk günden itibaren rutin hijyen uygulamalarını koronavirüse (KOVİD-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde artıran büyükşehir belediyesi, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül de süreci bizzat takip etmesiyle başarıyla sürdürüyor. Başkan Beyazgül, büyükşehir belediyesi çalışmalarını üst yönetim ve daire başkanları ile yaptığı telekonferans toplantıları ile koordine ediyor. Başkan Beyazgül, “büyükşehir belediyesi amirlerimizle telekonferansla toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın çağın gerektirdiği teknoloji kullanması bu süreçte çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını biz de yineliyoruz, ‘Şanlıurfa evde kal’ diyoruz” dedi.

BAŞKAN BEYAZGÜL SÜRECİ YÖNETİYOR



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, büyükşehir belediyesi çalışmalarını üst yönetim ve daire başkanları ile yaptığı telekonferans toplantıları ile koordine ediyor.

15 BİN ARAÇ DEZENFEKTE EDİLDİ



İl genelinde yoğunluğun yaşandığı her alanda dezenfekte çalışmalarına düzenli olarak devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, araç dezenfekte istasyonlarında da şu ana kadar 15 bine yakın aracın dezenfektesini gerçekleştirdi. Şanlıurfa Fuar Merkezinde ve Şanlıurfa Müzesi önündeki park alanında kurulan iki istasyona gelen vatandaşların araçları tüm detaylar gözden geçirilerek dezenfekte ediliyor.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Türkiye genelinde ‘evde kal’ çağrısı ile yaşanan kısıtlamalardan dolayı ihtiyaçları gönüllü insanlar tarafından karşılanan sokak hayvanlarına büyükşehir belediyesi yardım elini uzatıyor. Belediye veterinerleri tarafından düzenli olarak kentin farklı noktalarında kedi ve köpekler için mama bırakılıyor.

ADIM ADIM DEZENFEKTE EDİLİYOR



Ulaşımdan turistik merkezlere, yoğunluğun yaşandığı bölgelerden vatandaşların araçlarına kadar her türlü detayın titizlikle gözden geçirildiği Şanlıurfa’da; Büyükşehirin özverili çalışması ile şehir adım adım dezenfekte ediliyor. Vatandaşlar sürece hassasiyetinden dolayı her defasında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve ekibine teşekkür etti.

TOPLU TAŞIMADA YENİ OTURMA DÜZENİ



İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı Sosyal Mesafe Kurullarınca Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa’da hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarında geçici olarak yeni oturma düzeni getirilerek doluluk oranı yüzde 50’ye indirildi.

KURSİYERLERDEN MASKE ÜRETİMİ



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 8 Kadın Destek ve Eğitim merkezinde bulunan toplam 70 kursiyer, günlük 5 bin adet koruyucu maske üretimi yaparak sürece destekte bulunuyor. Maskeler semt pazarlarında ve toplu ulaşım araçlarında Büyükşehir ekipleri tarafından vatandaşlara dağıtılıyor. Kursiyerler şu ana dek toplam 50 bin maskenin üretimini sağladı.

ZABITADAN İHMALE YER YOK



Büyükşehir ekipleri il genelinde dezenfekte çalışmalarına hızla devam ederken, yine büyükşehir bünyesindeki zabıta ekipleri ise restoran, lokanta ve fırın denetimleriyle şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sıkı uygulamasını sürdürüyor.

ÇINARLARA DOĞUM GÜNÜ



Doğum günü gelen 65 yaş üstü vatandaşların adreslerine gidilerek doğum günü pastasıyla yine herhangi bir istekleri olup olmadığı soruluyor. Başkan Beyazgül’ün de görüntülü aramayla konuştuğu yaşlılar; çok mutlu olduklarını ve bu yaklaşımın kendilerine büyük moral olduğunu dile getirdi.

65 YAŞ ÜSTÜNE 3 DİLDE İLETİŞİM



Büyükşehir ekipleri, bünyesinde kayıtlı ve yardım ulaştırdığı 65 yaş üstü 9 bin vatandaşı Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde düzenli olarak tek tek arayarak herhangi bir istekleri olup olmadığını soruyor. Yaşlılardan gelen istekler ilgili birimlere iletilerek aynı gün çözüme kavuşturuluyor.



EVDE ÇALIŞMA MODELİ



Hükümetin ‘evde kal’ çağrısı üzerine koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların yoğunlukla kullandığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi (ŞUBİM) 7 gün 24 saat vatandaşların taleplerini karşılıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye personellerinin sağlığını korumak amacıyla evde çalışma modeli geliştirildi.

ŞUSKİ’DE DE DEZENFEKTE ÖN PLANDA



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artırıyor. İçme suyu arıtma tesislerinin ve otomatik klorlama cihazlarının 7/24 dezenfeksiyon işlemi en üst düzeyde titizlikle devam ediyor.