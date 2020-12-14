Pandeminin ‘psikoloji' savaşçıları anlattı: Yalnız kaldık kaygılandık

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, pandemi döneminde vatandaşlarda oluşabilecek ruhsal sıkıntı ve problemlerin çözümü için Koronavirüs Online Destek Hattı’nı (KORDEP) hizmete sundu. AKŞAM, 8 aydır vatandaşın derdine çare olan KORDEP uzmanlarıyla konuştu.

EN ÇOK KADINLAR ARIYOR

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden Prof.Dr. Ejder Akgün Yıldırım: “Bu süreçte en çok vatandaşın ‘kaygı seviyesi’ çok yükseldi. Yaşanılan ağır hastalık süreçlerinde ölüm korkusu ve kısıtlama tedbirleri nedeniyle yakınlarının desteğini alamama ya da ölümler sonrası yas ritüellerinin yerine getirilememesi bu etkilenmeyi daha da iz bırakır hale getirdi. En çok kadınlar arıyor. İnsanların bu dönemde sosyal açıdan düştükleri yalnızlık duygusunun oranı yüzde 80’leri buldu. Sistem resmi olarak 2 binin üzerinde arandı. İlk dönemdeki kayıtlı olmayan aramaları da dahil edersek on binleri bulur.”

UYKUSUZLUK PROBLEMİ VAR



Dr. Sencer Tabakcı: “Biz değerlendirme ve gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra devreye giriyoruz. Kişinin psikiyatri hekimiyle görüşmesi gerektiği düşüldüğünde, o kişinin evinden dışarı çıkmadan daha ileri müdahale ve tedavi gerektiği durumlarda yönlendirici bir görev üstleniyoruz. Eğer kişi ruhsal kriz durumundaysa hastalıkla ilgili tedavilerin uygulanması, tetkiklerinin yapılması ve ilaca başlanması noktasında çalışmalara başlıyoruz. Başvurularda en sık bunaltı, uykusuzluk, hayattan zevk almama şikayetleri ve başkalarına hastalık bulaştırma kaygıları yer alıyor. Yaşamakta olduğumuz bu dönemde, insanların çaresiz ve yalnız olmadıklarını hissetmeleri çok önemli.”

RUH SAĞLIĞIMIZI KORUMANIN YOLLARI



KORDEP programında görev alan Dr. Gökçe Elif Sarıdoğan, vatandaşlara ruhsal sıkıntıya düşmemeleri için şu önerileri sıraladı:



• Vatandaşlar uymakla zorunlu oldukları konuları (maske-mesafe) benimsemeli. Kurallara uymak insanı rahatlatır.

• Kontrol edilebilir alanlarımızda özellikle evlerimizde aşırı uygulamalara gitmemeli.

• Kişi, bulaşla ilgili korkularını kontrol etmeye çalışmalı, örneğin 2 kez elini yıkaması gerekir ise 10 kez yıkamamalı.

• Aşırı kaygının önüne geçebilmek amacıyla hobi edinmeli.

• Aşırı derecede koronavirüs haberlerini takip etmemeliyiz.

■ Kişiler, evde kendi alanlarını oluşturmalı.