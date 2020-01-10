Pakistanda cami saldırısı: En az 15 ölü, 20 yaralı

Polis yetkilisi Abdulrezzak Çima'nın ulusal basınla paylaştığı bilgiye göre, patlama kentin Gusabad bölgesindeki bir medresede meydana geldi.

Patlama sebebiyle biri polis, biri de medrese imamı 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Çima, yaralanan 19 kişiden 3’ünün ise durumunun ağır olduğunu söyledi.

Saldırıda hayatını kaybeden ve ismi Amanullah olarak açıklanan polisin oğlunun da bir ay önce bir terör örgütü tarafından vurularak öldürüldüğünü söyleyen Çima, “Amanullah’ın oğlunun öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sonuna gelmiştik. Bu saldırının arkasında da aynı grubun olup olmadığını araştıracağız.” ifadelerini kullandı.

Belucistan Eyalet Valiliği Sözcüsü Liyakat Şahvani, saldırının canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, yaklaşık 60 kişinin patlamanın yaşandığı medresenin mescidinde akşam namazı kılmak için hazır bulunduğunu anlattı.

Patlamanın namazın başlamasının hemen ardından ilk safta yaşandığını söyleyen görgü tanıkları, bazı kişilerin de izdiham nedeniyle yaralandığını

kaydetti.

“GERÇEK MÜSLÜMAN OLAMAZLAR”

Saldırının ardından Pakistan hükümeti ve ordusundan kınama açıklamaları yapıldı. Pakistan Başbakanlığı, Başbakan İmran Han'ın, yaralananlara her türlü tedavinin uygulanması ve gerekli soruşturmanın başlatılması talimatı verdiğini duyurdu.

Belucistan Eyalet Başbakanı Jam Kamal ise saldırıyı yapanların dini ve etnik değerleri olmadığını belirterek, "Bunlar sadece teröristtir ve en ağır cezayı hak ediyorlar. Birçok sivil ve askeri kurban vererek elde ettiğimiz huzuru kimsenin yok etmesine izin vermeyiz." dedi.

Belucistan Eyaleti İçişleri Bakanı Ziya Langove ise terör örgütlerinin halkta panik yaratmak istediğini belirterek, "Teröristler ibadethaneleri kolay hedef görüyorsa biz de ibadethaneler çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağız." diye konuştu.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva ise yaptığı açıklamada, "Pakistan ordusu tarafından sivil kurumlar ve polise gerekli destek verilecektir. Masum Müslümanları camide hedef alanlar asla gerçek Müslüman olamazlar." ifadelerini kullandı.

Eyalette bu hafta yaşanan diğer bir saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı. Saldırı, sınır muhafızları aracı yakınlarına park etmiş bir motosiklete bağlı el yapımı patlayıcını infilak etmesiyle gerçekleşmişti.