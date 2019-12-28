PAEM sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? PAEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

PAEM sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar ile 2 bin kişilik komiser yardımcısı alımı yapılacağı duyurusu yayımlanmıştı. Başvuruların ardından sınava giren adaylar komiser yardımcısı alımı sonuçlarını bekliyor. PAEM sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? sorusunun yanıtı haberimizde..

PAEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Polis Akademisi'nden PAEM komiser yardımcılığı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

PAEM 2 BİN KOMİSER YARDIMCISI ALIMI YAPILIYOR

Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

PAEM NEDİR?

Paem kavramı ilk olarak 2015 yılında ortaya çıktı. Polis Akademisinin 2015 yılı başlarında kapatılmasının ardından Polis Akademisindeki öğrenciler yerine Lisans Mezunu komiser yardımcısı adayı alımı yapılmaya başlanılmıştır. Polis amirleri eğitim merkezine alımlar 2 yol ile yapılmaktadır. Bunlar emniyet mensubu polis memurları arasından yapılan alım ile sivil yani emniyet mensubu olmayanlar arasından yapılan alımdır. Alımlar sonucunda eğitimleri başarıyla bitiren adaylar emniyet teşkilatına komiser yardımcısı olarak atanırlar.