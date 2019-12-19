PAEM sonuçları açıklandı mı? Gözler PAEM komiser yardımcısı sonuçlarında..

PAEM sonuçları açıklandı mı? sorusu başvruu yapan adaylar tarafından merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştı. Son aşama olan sülakat sınavına giren adaylr sonuçların açıklanmasını bekliyor. PAEM sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

PAEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Polis Akademisi'nden PAEM komiser yardımcılığı sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

PAEM 2 BİN KOMİSER YARDIMCISI ALIMI YAPILIYOR

Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

PAEM NEDİR?

Paem kavramı ilk olarak 2015 yılında ortaya çıktı. Polis Akademisinin 2015 yılı başlarında kapatılmasının ardından Polis Akademisindeki öğrenciler yerine Lisans Mezunu komiser yardımcısı adayı alımı yapılmaya başlanılmıştır. Polis amirleri eğitim merkezine alımlar 2 yol ile yapılmaktadır. Bunlar emniyet mensubu polis memurları arasından yapılan alım ile sivil yani emniyet mensubu olmayanlar arasından yapılan alımdır. Alımlar sonucunda eğitimleri başarıyla bitiren adaylar emniyet teşkilatına komiser yardımcısı olarak atanırlar.