PAEM alımı şartları nelerdir? Komiser yardımcılığı alımı 2019 ne zaman?

Komiser yardımcılığı alımı 2019 ne zaman? sorusu başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacağı açıklandı. Bir çok vatandaş başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarının neler olduğunu araştırıyor.Ön başvuru sürecine dair tüm bilgiler, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden takip edilecek. Komiser yardımcılığı alımı 2019 ne zaman yapılacak? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

KOMİSER YARDIMCILIĞI 2019 ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PAEM 2019 alımı tarihleri ve başvuru şartları henüz belli olmadı.PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak. Ancak geçen yıllarıdaki şartlar şu şekilde:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (2017 ve 2018 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak)

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak, ( 2017 ve 2018 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (63,000) taban puan veya üzerinde )

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, (01/01/1989 ve sonrası doğanlar)

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Sağlık Şartlarını indirmek için Tıklayın)

( PAEM Lisans mezunu adayların boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır. Adayların; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir. )

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm

PAEM ( Polis Amirleri Eğitim Merkezi) NEDİR?

Paem kavramı ilk olarak 2015 yılında ortaya çıktı. Polis Akademisinin 2015 yılı başlarında kapatılmasının ardından Polis Akademisindeki öğrenciler yerine Lisans Mezunu komiser yardımcısı adayı alımı yapılmaya başlanılmıştır. Polis amirleri eğitim merkezine alımlar 2 yol ile yapılmaktadır. Bunlar emniyet mensubu polis memurları arasından yapılan alım ile sivil yani emniyet mensubu olmayanlar arasından yapılan alımdır. Alımlar sonucunda eğitimleri başarıyla bitiren adaylar emniyet teşkilatına komiser yardımcısı olarak atanırlar.