Özel okullarla ilgili önemli gelişme: Yemek ve servis ücretleri iade edilecek

Özel okullarda okuyan öğrencilerin okula gidemedikleri dönemdeki yemek ve servis iade edilecek. Özel Öğretim Derneği Genel Başkanı Ahmet Akça yaptığı açıklamada "Özel Okulları temsil eden 5 büyük dernek başkanı olarak özel okullarda okuyan öğrencilerin okula gelmedikleri dönemdeki yemek ve servis ücretlerini iade edeceğiz" dedi.



Özel okulları temsil eden ÖZDER, ÖZDEBİR, TÖZOK, ÖZKURBİR ve TÖDER tarafından yayımlanan 'Covid-19 sürecinde eğitimle ilgili ortak kamuoyu açıklaması'nda şu ifadelere yer verildi:

Tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 salgını ülkemizde de derin etkiler oluşturdu. Devletimizin uyguladığı insan öncelikli yaklaşım, aldığı güçlü tedbirler ve vatandaşlarımızın gösterdiği iş birliği ve destek sayesinde bu süreci gıpta edilecek bir şekilde atlatacağımızı görmekten mutluluk duyuyor, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ilk aşamada resmî ve özel okullarda eğitime ara verildi. Ancak sürecin başladığı 2020 Mart ayından itibaren Millî Eğitim Bakanlığımızın da öncülüğünde tüm okullarımızda uzaktan eğitim uygulaması başlatıldı. Bu uygulama, öğretmenlerimizin ve diğer eğitim personellerinin büyük fedakarlıklarıyla her geçen gün daha da verimli hâle geldi. Öğrencilerimiz bu süreçte evde kalarak, birçok kanaldan kendilerine ulaşan öğretmenlerinden kopmadan müfredata uygun olarak eğitimlerini devam ettiriyorlar.

Özellikle özel okullarımız, çeşitli uzaktan eğitim yöntem ve araçlarını da kullanarak birçok alternatif uygulamayı hayata geçirdiler. Kurucularından yöneticilerine, öğretmenlerinden diğer çalışanlarına kadar bu dönemin kayıpsız atlatılması için uzaktan eğitimle okulu adeta eve taşıdılar. EBA dahil olmak üzere, bir çok dijital platformdan öğrencilerin yararlanması sağlandı. Milyonlarca saat online ders yapıldı, videolar çekildi, sorular çözüldü, sınavlar yapıldı, rehberlik desteği verildi. Kısaca özel okullarda uzaktan eğitim çalışmaları, öğrencilere "okul daha az yorucuydu" dedirtecek kadar yoğun ve kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.

Dolu dolu geçen bu süreç Bakanlığımızdan takdir görmüş; Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamalarla, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı ve yayımlanan yönetmelikle uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimin yerine sayılacağı deklare edilmiştir.

Tabi ki, yine de beklentimiz okullarımızın bir an önce açılması ve eğitimin yüz yüze yapılmasıdır. Ancak o gün gelene kadar özel okullarımız mevcut şartlarda en iyi hizmeti sunmayı sürdürecektir. Özel okullarımız velilerden aldıkları eğitim öğretim ücretlerinin bu zor koşullara rağmen ve bazı ilave maliyetlere katlanarak karşılığını hakkıyla vermektedirler.

Mevcut ekonomik durumdan en çok etkilenenlerden biri de özel eğitim kurumlarıdır. Ülkemiz adına hayati öneme sahip eğitim kurumlarımızın ayakta kalması ve öğretmenlerimizin desteklenmesi için velilerimizin bu dönemde ödemelerinde hassas davranmalarını bekliyoruz.

Eğitim dernekleri olarak bu süreçte okulların açık olamayışından kaynaklı öğrencilerimize sunulamayan servis ve yemek hizmetleri için velilerden ücret talep edilmesinin uygun olmadığı noktasında görüş birliği halindeyiz. Şayet bu ücretler velilerimiz tarafından peşin veya herhangi şekilde ödenmiş ise muhtemel telafi eğitimi sonrası, dönem başında hesaplanarak iade veya mahsup edileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ülkemize, eğitim camiamıza ve geleceğimiz çocuklarımıza sağlıklı günler diliyoruz.