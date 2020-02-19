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  3. Özel çanta ve elbiselerle taşındı... Muğla'daki sır çözüldü

Özel çanta ve elbiselerle taşındı... Muğla'daki sır çözüldü

Özel çanta ve elbiselerle taşındı... Muğla'daki sır çözüldü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) bir öğretim üyesinin kapısının altından bırakılan zarfta nişasta olduğu ortaya çıktı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bazı basın organlarında MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim üyesinin odasına öğlen yemeği sırasında, içerisinde beyaz toz bulunan bir zarfın bırakıldığı yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Zarfı alan öğretim üyesinin sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin olay yerine gelmesiyle bina bir süreliğine karantina altına alınmış ve zarf incelenmek üzere Ankara'ya gönderilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda zarfın içerisindeki maddenin nişasta olduğu belirlenmiştir. Kolluk kuvvetlerinin ve sağlık ekiplerinin konuyla ilgili meşgul edilmesi üniversitemizde ayrıca üzüntü yaratmıştır. Zarfı bırakan kişilere ilişkin idari ve adli işlemler devam etmektedir." (AA)


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