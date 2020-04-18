Özel araçla seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Özel araçla seyahat yasak mı?

Özel araçla seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 3 Nisan tarihinde başlayan şehirlerarası seyahat yasağının ilk etapta 15 gün süreceği kararlaştırılmıştı. Bugün yani 18 Nisan tarihinde özel araçla seyahat yasağının süresi dolmuş oluyor. Özel araçla seyahat yasağı ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

3 Nisan tarihinde başlayan yasaklar 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsıyor. Şehirlerarası seyahatin ve özellikle 30 Büyükşehire yapılacak olan özel araçla seyahat kısıtlamasının süresi 15 gün olarak duyurulmuştu. Genelge süresinin 18 Nisan yani bugün dolmasına rağmen, salgın riski devam ettiği için sürenin uzatılacağı tahmin ediliyor. Konuya dair resmi açıklama geldiğinde ise haberimiz içerisine eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Nisan'da yaptığı konuya ilişkin açıklamaları ise şu şekilde olmuştu:

"Bu gece itibarıyla 30 Büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek. İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları, kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını, ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız."

