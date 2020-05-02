Yılmaz Özdil'in villasındaki usulsüzlük gün yüzüne çıktı

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'da yer alan gündem olan villası ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Özdil'in Bitez sahilinde bir şirketten eşi Hülya Özdil adına satın alığı arsanın "ticari alan" statüsünde olmasına rağmen üzerine ofis planı ile villa yaptırdığı, kaçak bölümleri ile ilgili de geçtiğimiz yıl imar affına başvurduğu öğrenildi.

Yılmaz Özdil'in villasındaki usulsüzlükleri daha önce gündeme getiren gazeteci Mustafa Gündoğ Sabah'a açıklamalarda bulundu. Gündoğ şunları söyledi:

Ben Bodrum'da hem yerel gazetecilik hem de emlak danışmanlığı yapıyorum. Aslında inşaat teknisyeniyim. 35 yıldır Bodrum'dayım. Geçtiğimiz yıllarda Bitez'de bulunan A.. Sitesi ile ilgili çok sayıda yazı yazdım. Araştırmalarım sürerken bu sitenin olduğu alanda Yılmaz Özdil'in de yer aldığını öğrendim. Zaten Özdil ailesi de bölgede sıklıkla görünür olmuştu. Yer alınan parselin ticaret alanı olduğunu bildiğimden nasıl aldığını ve neler yapıldığını araştırmaya başladım. Araştırmaların sonucunda Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına 2017 yılında Bitez sahilde 558 metrekarelik bir yer aldığını, üzerinde devam eden yarım bir inşaat olduğunu tespit ettim. İmar planlarında "ticari alan" vasfı olan bu yapıyı Özdil ailesinin alıp villaya çevirdiğini belirledim.

TİCARİ ALANA VİLLA

Normalde burası "ticari alan" vasfı olduğu için villa yapmak mümkün değildi. Planda iki ayrı bağımsız bölüm ve ofis gibi gösterilen yapılar Özdil ailesi tarafından filiyatta birleştirilerek bir villa olarak ortaya çıkarıldı. Hatta plan dışında bodrum kat yapıldı. Resmi kayıtlara göre yapı izin belgesi 10 Ağustos 2017'de alınmış.

İMAR AFFINA BAŞVURDU

Daha sonradan Hülya Özdil'in imar affından faydalanmak üzere başvuru yaptığını öğrendim. Bunu resmi kurumlardan da teyit ettim. Kayıtlara bakılırsa zaten Hülya Özdil adına başvuru yapıldığı anlaşılacaktır. İmar barışı ile villanın ticari alan olan kullanım özelliği konuta çevrilmiş olduğunu öğrendim.