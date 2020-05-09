Özdil'in villasına '32. madde' mührü

Yapı, yürürlükteki imar planında, ‘ticaret alanı’ sınırları içinde kalıyordu. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil Ailesi villaya çevirdi. Yapı, imara aykırı yapılaşma nedeniyle mühürlendi.

Mühürde, “Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32’nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur” denildi. Villada, şu ana kadar Özdil Ailesi’nin, kaçak eklentiyle ilgili herhangi bir çalışma yapmadığı görüldü.