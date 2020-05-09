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  3. Özdil'in villasına '32. madde' mührü

Özdil'in villasına '32. madde' mührü

Özdil'in villasına '32. madde' mührü

Bodrum Bitez'de yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın aldı.

Yapı, yürürlükteki imar planında, ‘ticaret alanı’ sınırları içinde kalıyordu. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil Ailesi villaya çevirdi. Yapı, imara aykırı yapılaşma nedeniyle mühürlendi. 

Mühürde, “Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32’nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur” denildi. Villada, şu ana kadar Özdil Ailesi’nin, kaçak eklentiyle ilgili herhangi bir çalışma yapmadığı görüldü. 


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