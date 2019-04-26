Oyuncu Gürgen Öz'den havalimanındaki olay hakkında müthiş yorum

Oyuncu Gürgen Öz’ün sosyal medya hesabından yayınladığı video kısa sürede beğeni topladı.

İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan uçağın rötar yaptığını belirten bir yolcunun yer hizmeti veren görevliye ağır hakaretlerde bulunduğu video sabah saatlerinde sosyal medyada hızla yayılmış ve tepki toplamıştı.

Oyuncu Gürgen Öz havalimanında yaşanan olay hakkında çektiği video ile işçiyi aşağılayan, ağıza alınmayacak sözlerle hakaret eden kadına sosyal medya hesabından böyle cevap verdi.