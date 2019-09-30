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  3. Oya Yaylalı kimdir, kaç yaşındaydı? TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti

Oya Yaylalı kimdir, kaç yaşındaydı? TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti

Oya Yaylalı kimdir, kaç yaşındaydı" TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti

Oya Yaylalı kimdir? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden sürekli basın kartı sahibi Oya Yaylalı hayatını kaybetti. Yaylalı yarın toprağa verilecek. TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı kimdir, kaç yaşındaydı? merak ediliyor. İşte yanıtı..

Oya Yaylalı kimdir, kaç yaşındaydı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.  Eski TRT İstanbul Televizyonu'nun spikeri Oya Yaylalı vefat etti.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi Oya Yaylalı'nın vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınlandı. TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı kimdir, kaç yaşındaydı? merka ediliyor. İşte yanıtı..

OYA YAYLALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI? 

İstanbul'da 1958'de doğan Yaylalı, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1982'de TRT'de başlayan Yaylalı, TRT İstanbul Televizyonu'nda ve radyoda uzun yıllar spiker olarak görev yaptı.

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi Oya Yaylalı'nın vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınlandı.

Mesajda, "Uzun yıllar TRT'de spiker olarak başarıyla görev yapan üyemiz Oya Yaylalı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Oya Yaylalı'nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Oya Yaylalı'nın cenazesi yarın Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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