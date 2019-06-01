01 Haziran 2019 Cumartesi 20:25 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 20:25
Oxford'taki çocuklardan 'Gönlümüz Bir Soframız Bir' mesajı
Cumhurbas¸kanlıgˆının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Oxford'taki çocukların ramazan ayına özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.
Cumhurbas¸kanlıgˆının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Oxford'taki çocukların ramazan ayına özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.
Oxford’taki çocuklarımızın tüm Türkiye’ye selamı var! #GönlümüzBirSoframızBir pic.twitter.com/2Cl0G83Nmi— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 1 Haziran 2019
"Oxford’taki çocuklarımızın tüm Türkiye’ye selamı var" başlığıyla yayınlanan videoda, Oxford'daki çocukların, " Oxford'tan selamlar, Türkiye, Suudi Arabistan, Sudan... Dünyadaki herkese mutlu ramazanlar. Gönlümüz bir soframız bir." ifadelerine yer verildi.
(AA)