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01 Haziran 2019 Cumartesi 20:25 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 20:25

Oxford'taki çocuklardan 'Gönlümüz Bir Soframız Bir' mesajı

Oxford'taki çocuklardan 'Gönlümüz Bir Soframız Bir' mesajı

Cumhurbas¸kanlıgˆının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Oxford'taki çocukların ramazan ayına özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

Cumhurbas¸kanlıgˆının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Oxford'taki çocukların ramazan ayına özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

 

 

"Oxford’taki çocuklarımızın tüm Türkiye’ye selamı var" başlığıyla yayınlanan videoda, Oxford'daki çocukların, " Oxford'tan selamlar, Türkiye, Suudi Arabistan, Sudan... Dünyadaki herkese mutlu ramazanlar. Gönlümüz bir soframız bir." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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