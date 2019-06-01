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01 Haziran 2019 Cumartesi 10:41 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:41

Otomobile sakladıkları eroini narkotik köpeği bulmasın diye baharatla kamufle etmişler

Otomobile sakladıkları eroini narkotik köpeği bulmasın diye baharatla kamufle etmişler

Eskişehir-Ankara kara yolunda polis tarafından durdurulan araçta 52,7 kilogram eroinle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Otomobilin tabanına ve koltuklarının altına gizlenen uyuşturucunun, narkotik köpeği koku almasın diye üstlerine baharat serpilmesi dikkati çekti.

Eskişehir'de durdurulan otomobilde, narkotik köpeğinin koku almaması için üzerine karabiber, nane ve kekik serpilerek kamufle edilmiş 52,7 kilogram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, Eskişehir-Ankara kara yolunda şüphelenilen otomobil durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpekleri de kullanılarak gerçekleştirilen aramalarda otomobilin tabanına ve koltuklarının altına gizlenmiş 52,7 kilogram eroin bulundu. Eroinin, köpeklerin koku almasını önlemek amacıyla üzerine karabiber, nane ve kekik serpilmesi dikkati çekti. Araçtaki iki şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

(AA)

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