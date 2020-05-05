Otomobil garajında toplanıp okey oynayan 11 kişiye 63 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir süre önce yapılan önleyici devriye çalışmaları sırasında ilçenin Yağan Mahallesi'nde bir evin garajının çay ocağına dönüştürülüp okey oynandığı tespit edildi.

Ekipler, adreste yaptıkları incelemede sokağa çıkma yasağı ve yeni tip koronovirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadıkları belirlenen 11 kişiyi yakaladı.

Zanlılara her iki suçtan toplam 63 bin lira ceza uygulandı.

(AA)