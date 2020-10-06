Otobüste sosyal mesafe kavgası: Önce uyardı sonra kolundan tutup kaldırmaya çalıştı

İzmir'de şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden iki kişi arasında sosyal mesafe tartışması çıkması kameralara yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre, otobüste yolculuk eden bir kişi, yanındaki koltuğa oturan bir diğer yolcuyu, sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiği konusunda uyardı. İkisi de 65 yaş üstü olduğu tahmin edilen 2 yolcu arasında tartışma çıktı.

Yolculardan biri kalkmamakta ısrara edince, diğer yolcu kolundan tutup kaldırmaya çalıştı.

O anlar otobüsteki diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.