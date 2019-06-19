Oteldeki görüşme için AK Parti'den çarpıcı açıklama

İşte Ünal’ın CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamalardan satır başları:

31 Mart bitmemiş bir seçimdi. Aslında bu seçim tamamlanmamış bir seçim olması özelliğiyle aslında iki türlü başkanlık seçimlerinin ikinci turuna benzer bir seçim. Özellikle tarafların ikinci turda ortaya koyduğu tezler, yaklaşımlar, bunlar seçimin dilini dinamiğini belirliyor.

Bizim durduğumuz yerden bakıldığında ortada çok net olarak gözüken birkaç husus var. öncelikli olarak YSK’nın, dolayısıyla CHP’nin YSK temsilcisinden bütün bu süreçlerini takip eden milletvekilleri ve müşahitlerine varıncaya kadar herkesin kabul ettiği yer değiştiren 16 bin oy var. Sayın Binali Yıldırım’ın hanesine yazılan 16 bin oy var. 16 bin oy yer değiştirdiğine göre; bu yer değiştirmeye biz halk dilinde çalındı diyoruz. Biz bu seçim iptal edilsin ya da yenilensin istemedik. Biz öncelikli olarak bütün oylar sayılsın istedik. Çünkü oyların yüzde 10’u sayıldığında 16 bin oyun çalındığı ortaya çıktığına göre oyların tamamı sayıldığında farkın tamamen açılacağı ortadaydı. Maalesef oyların sayılmasına karşı çıkıldı.

Bir gece CHP’lilerin İl Seçim Kurulu’na ve hakimlerin İl seçim kuruluna gitmesi ve ertesi gün oyların tamamının sayılmasına yönelik talebin reddini gördük. Biz de olağanüstü itiraz hakkımızı kullandık ve seçimlerin yenilenmesini istedik. Şimdi çok kısa bir süre kaldı.

ORDU'DAKİ VIP TARTIŞMASI

İnsanlar artık gerçekle yalan arasındaki bağın akışını, bu kadar yüksek iletişim olduğu dönemde ayırt edemiyorlar “O halde yalan söyleyebiliriz” diyorlar. En son Ordu’da olduğu gibi, bunu tartışmıyorum çünkü burada ahlaki bir konu var “Ben valiye basit dedim” diyen, bütün görüntülerde ortaya çıkmış olmasına rağmen kamuoyunun gözünün içine bakarak en son ortak canlı yayında da bunu açık bir şekilde inkar etmeyi, dolayısıyla kamuoyuna yalan söylemekten herhangi bir şekilde rahatsızlık duymayan bir profille karşı karşıyayız. Bu tabii siyasetin değil de ahlakın konusu olarak görüyorum.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA - EKREM İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ

8 Haziran’da biz sayın Engin Altay ile ilk toplantımızı yaptık. Cumartesi yaptığımız bu toplantıda bu görüşmenin nasıl olması gerektiğini konuştuk. Ve ilk toplantıda moderatörün kim olması gerektiği konuşuldu. İkinci toplantıda moderatöre karar verildi. Engin Altay, İmamoğlu'nu aradı. Ben de Binali Yıldırım’ı aradım. Binali Yıldırım da ‘siz bir karar verin ‘dedi. 9 Haziran akşam tekrar Engin bey ile bir araya geldik. Moderatörü belirledik. Biz moderatörü aradık. Ben tanışmamıştım. Engin beye dedim ki sen ara ve tebliğ et.

Kendisine tebliğ edildiğinde de pazartesi basın açıklaması yapacağımızı ve herhangi bir kimseyle paylaşmamasını rica ettik. Pazartesi basın açıklamasıyla duyurduk. 6 maddelik protokolü hazırladık. Ve basın açıklamasında biz moderatörün adaylarla görüşebileceğini ve insiyatifin moderatörde olduğunu söyledik. Öncesinde de yok 10 soru CHP hazırlasın, 10 soru AK Parti hazırlasın böyle bir şey konuşulmadı. Bunlar tartışıldı dedik ki inisiyatifi moderatöre bırakalım, moderatör adaylarla görüşsün dedik. Buraya kadar sorun yok.

Peki bunun teknik altyapısını kim hazırlayacak? Dedik ki TRT hazırladık. CHP, TRT’nin teknik altyapı hazırlamasına karşı çıktı, FOX hazırlasın dedi. Biz dedik ki, bizden FOX’u kabul etmemizi beklemeyin. İki siyasi partinin teknik altyapısı kiralama yoluyla gerçekleştirilsin dedik. Ve nihayetinde güzel bir şekilde gerçekleştirdik.

11 Haziran’da CHP adayı Binali Yıldırım’ın soruları istediğini açıkladı. İddia edince; ki böyle bir şey söz konusu değil. Bunu hem İsmail Küçükkaya, hem ben hem Engin Altay yalanladı. Ve bu iddiadan sonra da moderatör artık kimseyle görüşmeyeceğine dair; görüşmediğine dair açıklamaları oldu.

Biz size adaylarla görüşme yetkisi verdik, siz adaylarla neden görüştünüz demedik, "Binali Bey ve Ekrem Bey ile telefonda görüştüm danışmanlarıyla yüz yüze görüştüm diyor. Ama Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze görüştüğünü söylemiyor. Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünden Engin Altay’ın da haberi yok. Perşembe günü gidip Ekrem İmamoğlu ile 46 dakika görüşmesi ahlaki bir sorundur. Bu görüşmeyi saklaması ve gizlemesi ahlaki bir sorundur. Biz moderatörlük yapacak kişinin adaylarla görüşüp görüşmemesine bir şey demiyoruz bu görüşmenin gizlenmesinin bir sorun olduğunu söylüyoruz kaldı ki Binali Bey açıkçası meydan okumuştur yani Binali Bey karşı tarafın herhangi bir şekilde mağdurluk duygusu oluşturmaması için, moderatör kim olursa olsun dedi. Karşı taraf diyor ki biz güvenilir olduğumuz için bizi seçtiler, hayır efendim biz sizin Ekrem İmamoğlu’nu açıktan desteklediğinizi ifade ettiğinizi bildiğimiz için sizi seçtik. Binali Bey dedi ki “Ekrem Bey’i açıktan desteklediğini söyleyen bir moderatör olsun istiyorum.”

Bazı köşe yazarları yazıp çiziyorlar, "Hem Binali Bey’in performansı iyiydi diyorsunuz hem de şu oldu bu oldu" diye yazıyorlar. Biz canlı yayında olanları konuşmuyoruz buradaki ahlaki durumu konuşuyoruz. Görüntülere bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu öksürüyor İsmail Küçükkaya’nın dikkatini çekiyor vs biz bunlarla ilgilenmiyoruz yayında Sayın Binali Yıldırım’ın performansı da kendine güveni de konulara hakimiyeti de yılların getirdiği devlet adamlığı perspektifi de gayet iyiydi.