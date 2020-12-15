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  • ÖSYM son dakika duyurdu: Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor
15 Aralık 2020 Salı 12:59 | Son Güncelleme:

ÖSYM son dakika duyurdu: Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor

ÖSYM son dakika duyurdu: Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor

Son Dakika Haberleri.. ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları bugün açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Aygün: "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz." dedi.

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