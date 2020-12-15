15 Aralık 2020 Salı 12:59 | Son Güncelleme:
ÖSYM son dakika duyurdu: Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor
Son Dakika Haberleri.. ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları bugün açıklanacak.
ÖSYM Başkanı Aygün: "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz." dedi.