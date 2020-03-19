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  3. ÖSYM gelecek günlerde yapılması planlanan 9 sınavın tarihini erteledi

ÖSYM gelecek günlerde yapılması planlanan 9 sınavın tarihini erteledi

ÖSYM gelecek günlerde yapılması planlanan 9 sınavın tarihini erteledi

Son Dakika Haberleri.. ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 29 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta düzenlenecek.

12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

 26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de düzenlenecek.

3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta, 20 Eylül'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek.

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