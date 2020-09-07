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  3. ÖSYM Başkanı duyurdu! DGS sonuçları açıklandı
07 Eylül 2020 Pazartesi 13:11 | Son Güncelleme:

ÖSYM Başkanı duyurdu! DGS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı duyurdu! DGS sonuçları açıklandı

DGS 2020 sonuçları açıklandı. Binlerce adayın merak içerisinde beklediği 2020 DGS sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. 9 Ağustos tarihinde gerçekletirilen DGS sonuçlarının 9 Eylül tarihinde erişime açılması bekleniyordu. DGS sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra sorgulama yapabilecek.

DGS sonuçları ÖSYM son dakika duyurusu geldi. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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