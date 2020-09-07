ÖSYM Başkanı duyurdu! DGS sonuçları açıklandı

DGS sonuçları ÖSYM son dakika duyurusu geldi. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.