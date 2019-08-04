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  3. ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! Sonuçlar bayramdan önce açıklanacak

ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! Sonuçlar bayramdan önce açıklanacak

ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! Sonuçlar bayramdan önce açıklanacak

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.

(AA)

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