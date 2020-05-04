Osmanlılarda kullanılan usul-ı tahaffuz ifadesinin günümüzdeki karşılığı hangisidir? Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

OSMANLILARDA KULLANILAN USUL-I TAHAFFUZ İFADESİNİN GÜNÜMÜZDEKİ KARŞILIĞI HANGİSİDİR?



A: Ameliyat



B: Avcı birlikleri

C: Karantina

D: Kullanım kılavuzu

Doğru cevap: C Karantina

Sözlükte “yolcuların gözetim altında tutulma süresi” demek olan ve İtalyanca “kırk” anlamına gelen quarantenadan gelir. Osmanlı Devleti karantina usulünü uygulamaya başladığında bu kelimenin yerine daha çok “usûl-i tehaffuz”, karantina yeri olan lazaret veya lazarettoya karşılık da “tehaffuzhâne” tabiri kullanılmıştır.