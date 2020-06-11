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  3. Osmanlı kabirlerinin üzerinde klip çeken Batu Belen adliyeye sevk edildi
11 Haziran 2020 Perşembe 10:52 | Son Güncelleme:

Osmanlı kabirlerinin üzerinde klip çeken Batu Belen adliyeye sevk edildi

Osmanlı kabirlerinin üzerinde klip çeken Batu Belen adliyeye sevk edildi

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan Batu Belen ve çekimi yapan kişi polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddia edilen Batu Belen ve klibi çeken kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda, tarihi mezarların üzerinde yürüyerek video çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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