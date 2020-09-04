Osmanlı Devleti'nin ilk sikkesi Katar'da: Değeri paha biçilemiyor

Bursa Yenişehir’de yaşayan tarihçi Mesut Biçer, Osmanlı imparatorluğu tarafından 1300 yılında basılan ilk paha biçilmeyen sikkenin Yenişehir’de darphanede basıldığını ve bugün Katar’da teşhir edildiğini söyledi.

İHA'da yer alan habere göre, üzerinde “Yenişar-Yenişehir” yazan sikkenin Katar’ın başkenti Doha’da İslam eserleri müzesinde sergilendiğini belirten Biçer, şu şekilde konuştu:

“Dünyaca ünlü para koleksiyoncularının koleksiyonları incelendiğinde Osmanlı imparatorluğunun ilk sikkesinin 1300 yılında Yenişehir’de basıldığını teyit etmiş bulunmaktayız. 1973 yılında Türkiye’de ünlü koleksiyoner Şerafettin Erez tarafından Anadolu’ya ait 400 adet sikke İsviçre’deki bir koleksiyoncuya satılmıştır. Buradan Katarlı bir şeyh tarafından satın alınan paralar incelendiğinde gerçek ortaya çıkar. Bugün Katar’ın başkenti Doha’da İslam eserleri müzesinde sergilenmekte olan akçe üzerinde Yenişehir-Yenişar yazmaktadır.”

YENİŞEHİR SİKKESİNE PAHA BİÇİLEMİYOR

Biçer, “Osmanlı döneminde akçe olarak tabir edilen bu sikkenin Yenişehir’de kurulan Sinanpaşa Medresesi bölgesinde olduğu tahmin edilen darphanede basıldığı tescillenmiştir. Bugün Katar’ın başkenti Doha’da İslam eserleri müzesinde sergilenmekte olan Yenişehir sikkesine paha biçilemiyor” dedi.