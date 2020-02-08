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  3. Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? Milyoner sorusu ve cevabı!

Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? Milyoner sorusu ve cevabı!

Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır" Milyoner sorusu ve cevabı!

Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? sorusunun cevabı araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından aratılmaya başladı. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 8 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…

Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?

A: Dolmabahçe Sarayı

B: Pera Palas Oteli

C: Yıldız Sarayı

D: Galata Kulesi

Doğru cevap: B Pera Palas Oteli

 


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