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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen operasyonda, 26 kilo esrar maddesi ile 76 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

 

 

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçeye bağlı Arıklıkaş köyündeki bir tarlada Hint keneviri ekili olduğu yönünde bilgiye ulaşılması ardından ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, ekili vaziyette 76 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakınlarındaki evde narkotik jandarma köpeğiyle yapılan aramada 26 kilo esrar maddesi bulundu. 
Olayla ilgili H.Ş., Ö.S. ve H.S. gözaltına alındı. 
(İHA) 

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