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  3. Osmaniye'de terör operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de terör operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de terör operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de terör örgütü YPG/PKK ile irtibatlı oldukları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, YPG/PKK terör örgütünde faaliyette bulunduğuna yönelik bilgiler elde edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

AA


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