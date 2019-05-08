Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1669
  • 6,9098
  • 254.871
  • 91.196
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 04:58’de merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe Köyü olan,  yerin 3 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Adana'nın Kozan, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde hissedildi.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Simge Sağın işine yatırım yapıyor
Ünlü sanatçı Bahadır Tatlıöz ilahi besteledi
Efehan bebek sünnet oldu!
Zehra'nın yeni imajı olay oldu!
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Ramazan ayında uzun saatler oruç tutulması nedeniyle ağız, diş ve dil temizliği daha da önem kazanıy

Ramazan Ayında Ağız Ve Diş Sağlığını Korumanın Yolları

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

Diyarbakır’da teröre büyük darbe