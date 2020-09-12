12 Eylül 2020 Cumartesi 01:51 | Son Güncelleme:
Osman Gazi'nin türbesinde saygı nöbeti
Bursa'nın kurtuluşunun 98'inci yılı kutlamaları kapsamında, Osmangazi'deki Tophane'de bulunan Osman Gazi türbesi önünde saygı nöbeti başlama töreni yapıldı.
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Servet Yiğit, Bursa’nın fethinin göremeden 67 yaşında vefat eden Osman Gazi’nin 1326’da Gümüşlü Kümbet’e defnedildiğini anlattı. Yiğit, “Saygı nöbeti tarihi ritüellere, dönemin diline sadık kalınarak, alp ruhunu yaşatacak uygulamaları içerecek şekilde yapılacak” dedi.