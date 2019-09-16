Ortak devriyedeki helikopterleri gördüler, paniğe kapılıp kazıyı bıraktılar

Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nden havalanan Türk ve ABD helikopterleri 5'inci ortak devriyeyi yaptığı sırada Resulayn üzerinde uçuş yaptı. Bölgede iş makineleri ile siper kazan PKK/PYD’li teröristler ise helikopterleri görünce panikleyerek kazı yapmayı durdurdu. Teröristler, helikopterlerin bölgeden uzaklaşmasının ardından ise kazı çalışmalarına devam etti.

(DHA)