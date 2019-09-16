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  3. Ortak devriyedeki helikopterleri gördüler, paniğe kapılıp kazıyı bıraktılar

Ortak devriyedeki helikopterleri gördüler, paniğe kapılıp kazıyı bıraktılar

Ortak devriyedeki helikopterleri gördüler, paniğe kapılıp kazıyı bıraktılar

Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede 5'inci hava devriyesini yürüten Türk ve ABD helikopterleri, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn ilçesi üzerinde uçtu. Bu sırada iş makineleri ile hendek kazan teröristler ise paniğe kapılarak çalışmayı durdurdu.

Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nden havalanan Türk ve ABD helikopterleri 5'inci ortak devriyeyi yaptığı sırada Resulayn üzerinde uçuş yaptı. Bölgede iş makineleri ile siper kazan PKK/PYD’li teröristler ise helikopterleri görünce panikleyerek kazı yapmayı durdurdu. Teröristler, helikopterlerin bölgeden uzaklaşmasının ardından ise kazı çalışmalarına devam etti.

(DHA)

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