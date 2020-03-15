Türkiye ve Rusya arasında varılan M4 karayolunun 6 kilometre kuzey ve 6 kilometre güneyindeki hatta güvenli hat oluşturulması karara bağlandı. Bu hatta ateşkesin uygulanması, ihlallerin önlenmesi amacıyla Türk ve Rus askerlerin devriye yapması konusunda da anlaşmaya varıldı.

24 TV’ye konuşan Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, M4 karayolunun bölgedeki stratejik önemine dikkat çekti. Başbuğ, “Karayolu, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakat sürecinin ana gündemini oluşturdu. Çünkü M4, Halep ile Lazkiye arasında, şah damarı diyebileceğimiz bir yol. Lazkiye bölgesi Rusya’nın yoğun olarak askeri üs kurduğu bir bölge, bu yolun iki tarafta mutabakat kontrol altına alınması için anlaştılar.” ifadelerini kullandı.

Ortak devriyenin bugün başladığını hatırlatan Başbuğ, “Suriye’nin genel coğrafyasına bakıldığında M4 ve M5 karayolları kritik öneme sahip. Bölge rejimin mücadele verdiği yerdi. Çünkü Şam’ın ikmal ve lojistik kanallarını açık tutmak istediler. Bu anlamda M4 ve M5 karayolunu kontrol altında tutmak, bölgede birçok konu hakkında karar mercii olmanıza neden olur. şeklinde konuştu.

İdlib'te Türk-Rus devriyesi başladı... Peki M4 karayolu neden önemli?