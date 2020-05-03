Ortada kalan 4 kardeşe devlet şefkati

Bursa’da önceki akşam polisi arayan bir kadın, “Bana 4 çocuk emanet edildi. Bunlara bakamıyorum, gelin alın” dedi. Sırameşeler Mahallesi’ndeki eve giden ekipler bir dramla karşılaştı. İddiaya göre anneleri Almanya’ya kaçan 4 küçük kardeş, Suriyeli babaları Ahmet Esvued’le birlikte bir başlarına kaldı. Babaları da cezaevine girince en büyüğü 11, en küçük 3 yaşında olan 4 çocuk, Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi.

SEVGİYLE BÜYÜYECEKLER

Baba Ahmet Esvued, bir süre önce tahliye olunca çocuklarını yurttan aldı. Ancak mutlu günler kısa sürdü. Baba yine tutuklandı, çocuklar bir kez daha ortada kaldı. Küçük kardeşlerin evine sığıdıkları komşu kadın, “Benim de 3 çocuğum var. 7’sini birlikte bakmakta zorluk çekiyorum” deyince polis devreye girdi. Çocuk Büro Amirliği’ne getiren minik kardeşlerin karnını doyuran polisler, işlemlerin ardından çocukları Aile ve Çalışma Bakanlığı’na ait sevgi evlerine yerleştirdi.



ARTIK SICAK BİR YUVALARI VAR



Devletin koruması altında alınan 3’ü kız 1’i erkek 4 küçük kardeş, sıcak bir yuvaya kavuştu.