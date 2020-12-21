Orkun Işıtmak Exxen'de! Kirli Çamaşırlar ile geliyor

Netflix benzeri bir dijital platform kurmuş olan Acun Ilıcalı, Exxen'e dahil ettiği ünlü isimlerle gündeme gelmeye devam ediyor.



Exxen'i herkesin izleyebileceği ücrette olacağını duyuran Acun Ilıcalı, son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

Exxen'de YouTuberlara geniş bir kadro açmış olan Acun Ilıcalı gün gün transfer ettiği isimleri sosya medya hesabından takipçileri ile paylaşıyor. Acun Ilıcalı'nın son bombası ise genç Youtuber Orkun Işıtmak oldu. Youtube'da 8 milyonun üzerinde takipçisi olan Orkun Işıtmak ürettiği içerikler ile dikkatleri üzerine çekerek büyük başarılara imza attı. Orkun Işıtmak'ın gelen konukları yalan makinesine bağladığı programı Kirli Çamaşırlar'ın Exxen'de olduğunu Acun Ilıcalı duyurdu.

Orkun Işıtmak'ın Kirli Çamaşırlar adlı programının bölümlerinin Youtube'dan kalkıp kalkmayacağı ise en çok merak edilen konulardan oldu. Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programının bölümleri Exxen'e transfer olmasının ardından YouTube'dan kaldırılmıştı.