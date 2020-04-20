Orhan Veli'nin Ben Orhan Veli dizesiyle başlayan şiirinde çok severim ve hele bayılırım dediği yiyecekler hangileridir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 20 Nisan Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



ORHAN VELİ'NİN BEN ORHAN VELİ DİZESİYLE BAŞLAYAN ŞİİRİNDE ÇOK SEVERİM VE HELE BAYILIRIM DEDİĞİ YİYECEKLER HANGİLERİDİR?



A: Pilav ve kuru fasulye



B: İşkembe ve kazandibi

C: Hamsi ve mısır ekmeği

D: Ispanak ve puf böreği

Doğru cevap: D Ispanak ve puf böreği

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