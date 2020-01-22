Orhan Kemal, 12 yıl Fatih'teki bu binada yaşamıştı! Kaderi Çalıkuşu gibi olmasın...

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal’in Fatih Cibali’de 1954-1966 yılları arasında ‘Müfettişler Müfettişi’, ‘Evlerden Biri’, ‘Sokakların Çocuğu’, ‘Suçlu’ adlı romanlarını yazdığı 2 katlı ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Binanın dışındaki çatlaklar dikkat çekerken Orhan Kemal’in romanlarında ‘Sinekli Köfteci’ diye geçen lokantanın sahibi ve yakın arkadaşı olan Mustafa Kemal Kutlu’nun oğlu Süleyman Embiya Kutlu binanın müze olması gerektiğini belirterek, “67 senedir burada yaşıyorum. Orhan Kemal ile beraber yargılanan Mustafa Kemal Kutlu’nun oğluyum. Babam burada lokantacıydı. Romanlarında bahsettiği meşhur sinekli köfteci benim babamın lokantası. Orhan Kemal’in ailesi de burayı satın almak istiyor. Ev sahipleriyle görüştüler ama satmıyorlar” diye konuştu.

RESTORE OLMASI ŞART

Mahalleli Barbaros Karayel, “20 senedir bu burada oturuyorum. Duvarlarındaki çatlaklar sıvayla giderildi ama sakat bir ev. Buraya öğrenciler geliyor. Buranın restore olup müze olması güzel olur” dedi.

GÜNTEKİN’İN KONAĞI YANMIŞTI

Orhan Kemal’in evinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olması, 7 Ocak’ta Reşat Nuri Güntekin’in, ‘Çalıkuşu’nu kaleme aldığı Tekirdağ’daki konağın yanarak kül olduğunu hatırlattı. Ünlü isimlerin tarihi nitelikteki yapılarının kaderine terk edilmesi “Neden sahip çıkamıyoruz” sorusunu akıllara getirdi.

(DHA)