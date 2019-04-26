Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9414
  • 6,637
  • 245.668
  • 94.696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü tutuklandı

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü tutuklandı

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü tutuklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay'ı bıçakla yaralayan taksi şoförünün 'silahla tehdit' ve 'yaralama' suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Emre Gencebay'ı bıçakla yaralayan Doğan E'nin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Doğan E. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Doğan E'nin "silahla tehdit" ve "yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

OLAY

Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde, Gencebay ve arkadaşı, bindikleri taksinin şoförü D.E. ile yola çıktıktan sonra tartışmıştı. Bir süre sonra yol kenarına park ettiği aracından inerek kavga ettiği Gencebay'ı sağ göğsünden bıçaklayan D.E, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Olayda yaralanan Gökhan Murat Emre Gencebay, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol oğlu Burak'ın adını bileğine kazıdı
Çukur'da şaşırtan karar: Bir oyuncu daha ayrılıyor
Şahan Gökbakar 28 kilo verdi
Sinem Kobal 'Bebek' sorularına tebessüm etti
Hande Erçel'in mutlu günü: Evlendiler
Denizli´ye bağlı olan ilçe kuruluşundan bu yana bir çok uygarlığa şahitlik etmiştir.

Tarihi Ve Kültürel Mirasa Sahip İlçe: Buldan

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldızlar

Game of Thrones'ta Arya Stark'ın intikam listesinde kimler var?