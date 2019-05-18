Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklamıştı... O taksici hapiste

YOL VERME TARTIŞMASI

Beşiktaş'ta Gökhan Gencebay ile nişanlısı Seda Han, trafikte yol verme kavgasına karıştı. Gencebay, aracı kullanan nişanlısına küfür eden taksi şoförü E.D. ile tartıştı. Meyve bıçağını çıkaran taksici, Gencebay'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Daha sonra gözaltına alınan 51 yaşındaki E.D., Gencebay'ın taksinin camlarını yumrukladığını söyledi. Savcılığa sevk edilen taksici hakkında yaralama suçundan dava açıldı. Tutuklanan E.D.'nin 1.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

(Sabah)