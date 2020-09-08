Örgütün kanlı planları kripto bilgisayardan çıktı! 10 yere bomba siparişi verdiler

DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in yakalanmasıyla örgütün Türkiye’deki şifreleri çözüldü. Operasyonda ele geçirilen kripto bilgisayarda sözde emirin talimatları deşifre edildi. Ayasofya Camii’ne saldırı ve siyasetçilerin kaçırılması gibi eylemler planlayan DEAŞ elebaşı, örgüt üyelerine bulundukları yerlerde eylem yapmaları talimatı da verdi.

‘SONUCA YAKLAŞTIK’



Eylem hazırlığı yaptığı anlaşılan teröristin “3 gündür Taksim’de geziyoruz. Bunların burunlarının dibindeyiz. 10 yere haber saldık, malzeme için. Birileri ‘ben bulurum’ dedi. Sanki sonuca yaklaştık” mesajına ulaşıldı. Polis, İstanbul’da 18 Ağustos’ta kaldığı otelde gözaltına aldığı Hüseyin Sağır’ın kanlı eylem hazırlığının ayrıntılarını da deşifre etti.

‘DİJİTAL VERİLERİ YOK ET’



DEAŞ’lı Sağır, yanındaki kadınla aile süsü vererek eylem için Taksim’de keşif yaptı. Polis şimdi Sağır’ın yanındaki o kadını arıyor. Örgütün, Hüseyin Sağır’a eylem sonrası dijital verileri yok etmesi yönünde talimat verdiği ortaya çıktı. DEAŞ’lı Hüseyin Sağır’ın yazışmaları: “Bu işi bitirdikten sonra seni aramızda görmek istiyoruz. Kardeşim tedbiri elden bırakma. Eylem öncesi elindeki telefonu imha etmen, diğer kardeşlerimizin maslahatı için iyi olacaktır.”

DEAŞ’IN SÖZDE TÜRKİYE EMİRİ KORONA ÇIKTI

Adana’da düzenlenen operasyonunda yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden’in koronavirüs testi pozitif çıktı. DEAŞ üyelerinin, cezaevinde özel bölümde karantinaya alındıkları öğrenildi. Söz konusu hücre üyeleriyle temas eden gardiyan ve diğer emniyet görevlilerine korona testi yapıldığı öğrenildi.