Örgütten kaçanlar her şeyi itiraf etti: PKK'ya kaydı HDP yapıyor

Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, yakın zamanda terör örgütü PKK/KCK’dan kaçan teröristler ifadelerinde PKK ile HDP arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi. 8 Ağustos’ta güvenlik güçlerine teslim olan 23 yaşındaki B.B.T. kod adlı terörist S.C., ifadesinde, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Seçim çalışmalarına katılmak için 2015’te İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki HDP ilçe merkezine gittim. Burada ekim 2015’te 45 gün ‘PKK ideolojisi’ ve ‘kadın tarihi’, akabinde gönderildiğim Diyarbakır HDP İl Başkanlığında 15 gün ‘PKK tarihi’ ve ‘YJA-Star’ üzerine ideolojik eğitim aldım. Nusaybin sınırından Suriye’ye geçerek örgüte katıldım.”

VAN’DA KAYIT YAPTIRDIM

29 Mayıs’ta teslim olan 19 yaşındaki K.Z. kod adlı terörist B.C. de ifadesinde, “HDP’nin Van bürosuna giderek örgüte katılmak için kayıt yaptırdım. HDP bürosundan 2 örgüt mensubuyla gittiğimiz Van merkezde bulunan bir evde yeni katılan 4 örgüt mensubuyla kaldık. Akabinde 2 örgüt kuryesi vasıtasıyla Hakkari Faraşin-Kato Marinos üzerinden Irak’ın kuzeyine geçtim” ifadelerini kullandı.